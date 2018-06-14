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14 июня Четверг

Уфа   °

На «Добром Плове» в Уфе собрали более 300 тысяч рублей для лечения детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Халит Сафин, БОФ «Мархамат».

На «Добром Плове» в Уфе собрали более 300 тысяч рублей для лечения детей

Фото: Халит Сафин, БОФ «Мархамат».

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на благотворительном кулинарном фестивале «Добрый Плов 2018» собрали свыше 300 тысяч рублей. Мероприятие организовал в День города на площади «Ватан» за Конгресс-холлом Благотворительный образовательный фонд «Мархамат».

10 поваров ресторанов города готовили в 10 больших казанах 10 вариантов плова. Сладкий, с морепродуктами, с тыквой, говядиной, бараниной — каждая порция плова в этот день стоила 200 рублей. Все собранные средства — 300 529 рублей будут направлены в поддержку детей — подопечных фонда, нуждающихся в лечении. Так, требуются средства для реабилитации 1,6 летнему Тимуру Хакимову, который страдает от последствий гипоксически-ишемического поражения ЦНС,  Артему Трифонову, он родился с с диагнозами порок развития ЦНС и позвоночника, 10-месячной Сагиде Хусаиновой, ее поразил острый герпетический менингоэнцефалит,  Платону Кудисову с диагнозом спастический тетрапарез и 16-летней Лизе Гайфуллиной, которая отважно борется с ДЦП.

По итогам выбора жюри под руководством председателя попечительского совета БОФ «Мархамат» Гульшат Хамитовой и известного знатока плова, московского шеф-повара Хакима Ганиева, определились три победителя: «Центр Плова», «Первый Трест» и чайхана Neft Lounge. Специальные призы получили: Gastro Gallery, «Атола», ГУП БХП «Агидель», кулинарная студия «Вилка», Buffet Ufa, Kumpan Cafe, «Роскомснаббанк».

Теги: благотворительность, гастрономический фестиваль
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