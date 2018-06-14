В столице Башкирии произошел провал грунта. Экстренные службы устраняют последствия
УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Орджоникидзевском районе столицы Башкирии ликвидируются последствия просадки дорожного полотна. Информация о происшествии на ул. Блюхера поступила в диспетчерскую службу города около 20.00.
На место оперативно была направлена аварийная бригада «Уфаводоканала». В настоящее время сотрудниками организации проводятся ремонтно-восстановительные работы, выставлены ограждения. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в муниципалитете.