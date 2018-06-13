Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

Башкирское отделение Русского географического общества поддержит проект Федора Конюхова по Южному Уралу Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 10 по 12 июня в городе Ишиме проходил ежегодный фестиваль, посвящённый Петру Ершову — автору знаменитой сказки «Конёк Горбунок». В нём приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выдающийся путешественник-экстремал Фёдор Конюхов, автор мультсериала «Лунтик» Анна Саранцева, представители регионов России. В числе почетных гостей на фестивале присутствовал также уфимский писатель и путешественник Камиль Зиганшин, выступивший по просьбе организаторов перед ишимцами с презентацией книги «От Аляски до Эквадора» о первой кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли».

«Город Ишим восхитил чистотой, ухоженностью и гармоничным сочетанием старины и современности. А из гостей самое сильное впечатление произвёл Фёдор Конюхов. До этого мы совсем коротко общались в Москве, а тут я имел возможность увидеть его и общаться с ним достаточно продолжительное время. Меня в нём особенно поразило то, что этот известный всей планете человек не проявлял даже малейших признаков звёздности. Более того, он, как мне показалось, даже смущался от оказываемых ему знаков внимания и почитания. Ещё удивили, вернее изумили, его глаза, лучащиеся тёплым, детским светом. Такой чистый и доброжелательный взгляд редко у кого увидишь», — поделился Камиль Зиганшин своими впечатлениями от фестиваля с агентством «Башинформ».

По словам Камиля Фарухшиновича, у Федора Конюхова, оказывается, давно вызрел экстремальный проект, связанный с Южным Уралом.

«Он обратился ко мне, как к председателю Башкирского отделения Русского географического общества, с просьбой провести подготовительную работу с тем, чтобы как только в его календаре появится достаточно продолжительное окно, реализовать этот проект при нашей поддержке. О деталях этого проекта я пока говорить не могу, поскольку Фёдор Филлипович просил раньше времени его не озвучивать», — рассказал КамильЗиганшин.