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13 июня Среда

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Башкирское отделение Русского географического общества поддержит проект Федора Конюхова по Южному Уралу

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

Башкирское отделение Русского географического общества поддержит проект Федора Конюхова по Южному Уралу

Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 10 по 12 июня в городе Ишиме проходил ежегодный фестиваль, посвящённый Петру Ершову — автору знаменитой сказки «Конёк Горбунок». В нём  приняли  участие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выдающийся путешественник-экстремал Фёдор Конюхов, автор мультсериала «Лунтик» Анна Саранцева,  представители регионов России. В числе почетных гостей на фестивале присутствовал также уфимский писатель и путешественник Камиль Зиганшин, выступивший по просьбе организаторов  перед ишимцами с  презентацией  книги «От Аляски до Эквадора» о первой кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли».

  «Город Ишим восхитил чистотой,  ухоженностью и гармоничным сочетанием старины и современности. А из гостей самое  сильное впечатление  произвёл  Фёдор Конюхов.  До этого мы  совсем коротко общались в Москве, а тут я имел возможность увидеть его и общаться с ним  достаточно продолжительное время. Меня в нём особенно  поразило то, что  этот известный всей планете человек  не проявлял даже малейших признаков звёздности. Более того, он, как мне показалось, даже смущался от оказываемых ему  знаков внимания и почитания. Ещё  удивили, вернее изумили,  его глаза,  лучащиеся тёплым, детским  светом.  Такой чистый и доброжелательный взгляд редко у кого увидишь», — поделился Камиль Зиганшин своими впечатлениями от фестиваля с агентством «Башинформ».

По словам Камиля Фарухшиновича, у Федора Конюхова, оказывается, давно вызрел экстремальный проект, связанный с Южным Уралом.

  «Он обратился ко мне, как к председателю Башкирского отделения Русского географического общества,  с просьбой  провести подготовительную работу с тем, чтобы как только в его календаре появится достаточно продолжительное окно, реализовать этот проект при нашей поддержке. О деталях этого проекта я пока говорить не могу, поскольку Фёдор Филлипович просил раньше времени его не озвучивать», — рассказал КамильЗиганшин.  

Теги: фестивали, путешествия, федор конюхов
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