Фото: автор В столице Башкирии 43 участка улиц закрыты на ремонт Фото: автор

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе ремонт дорожного полотна ведется на 43 участках улиц. На отдельных участках дорог в городе затруднено движение транспорта, сообщили в МВД по РБ.

На ремонтируемых участках улиц до 20 октября 2018 года введено временное ограничение движения транспорта по половине проезжей части с целью эффективного фрезерования и устройства нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в период проведения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия поквартально будет организовано полное перекрытие проезжей части. Также по необходимости будет производиться изменение схем движения пассажирского транспорта и закрытие движения электротранспорта.

В ведомстве призывают при движении по ремонтным участкам автомобильных дорог соблюдать требования установленных временных дорожных знаков, а по возможности планировать маршрут в объезд ремонтных участков.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на интерактивной карте ремонта дорог.