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13 июня Среда

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В Башкирии открылся еще один модульный ФАП

ОБЩЕСТВО

Фото: администрация Кигинского района

В Башкирии открылся еще один модульный ФАП Фото: администрация Кигинского района

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В селе Душанбеково Кигинского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В торжественной церемонии приняли участие глава Администрации района Шамиль Мухаметдинов, главный врач Кигинской ЦРБ Равиль Каримов, глава сельского поселения Душанбековский сельсовет Фильнюс Гизатуллин, жители села и гости.

Глава муниципалитета выразил благодарность от имени жителей в адрес руководства республики, Министерства здравоохранения, администрации сельского поселения и всем тем, кто принял активное участие в реализации данного проекта отметив, что для населения села – это большой подарок.

«У жителей, особенно это важно для граждан пожилого возраста и детей, теперь появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметил Шамиль Мухаметдинов.

Модульный ФАП в  Душанбеково построен взамен старого деревянного здания ФАПа. Обеспечивать доврачебную медицинскую помощь и вести прием в новом медицинском пункте будут опытный и высококвалифицированный фельдшер Эльвира Гизатуллина и патронажная медсестра Алина Ахметова.

После разрезания красной ленты гости и жители осмотрели помещения нового ФАПа: кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, кабинет хранения лекарственных препаратов, помещения медперсонала, хозяйственный блок.

Фельдшерско-акушерский пункт полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам, имеется электрическое отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, пандус для маломобильных групп населения. Созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи населению. ФАП оборудован необходимой медицинской техникой, инструментарием, мебелью, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь жителям, сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним, строительство фельдшерско-акушерского пункта осуществлялось по быстровозводимой технологии. Стоимость работ составила около 4 миллионов рублей. При этом подведение коммуникаций, подготовка места строительства ФАПа, благоустройство территории было произведено за счет средств бюджета района.

Теги: Здравоохранение
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