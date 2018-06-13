Фото: Олег Яровиков Сдать ЕГЭ на высший балл без репетиторов реально – мнения стобалльников Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сдать ЕГЭ на высший балл без репетиторов реально, говорят одиннадцатиклассники, ставшие в этом году стобалльниками по итогам первых экзаменов.

Как сообщал «Башинформ», в республике 11 стобалльников: два – по географии и девять – по информатике.

Можно ли получить высшую оценку без занятий с репетиторами и много ли зависит от удачи, журналисту агентства рассказали выпускники, уже получившие 100 баллов.

Эдуард Фазлетдинов (100 баллов за ЕГЭ по информатике и ИКТ)

Я ЕГЭ сдавал сам, без репетиторов. Так как инженерный лицей № 83 имени М.С.Пинского специализируется на точных науках и на информатику отводится больше часов, нежели в простой школе, помощь со стороны не понадобилась. Но готовиться к выпускным экзаменам я начал в 10 классе. В принципе, все задания в ЕГЭ были типовые. Дома я много раз прорешивал подобные, поэтому не могу сказать, что было очень сложно. Над последней, 27 задачей, пришлось подумать, но так и должно быть, не зря же информатика – это профильный предмет.

Всю работу я написал за отведенное на экзамен время, даже успел проверить и рассчитывал на максимальный балл.

Я считаю, что каждый может подготовиться к сдаче ЕГЭ самостоятельно. Для начала нужно определиться с предметами и экзаменами, которые будешь сдавать, и сфокусироваться на них, то есть много решать и разбирать задания.

К слову, Эдуард Фазлетдинов – победитель олимпиады «Высшая проба», которую проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Это дает ему право поступить в этот вуз вне конкурса. Юноша уже определился с факультетом: прикладная математика и информатика.

Говоря о других экзаменах, выпускник лицея №83 признался, что надеется получить высокий балл и по ЕГЭ по русскому языку, а вот задания по профильной математике были достаточно сложными и здесь 100-балльного результата не будет.

Марат Салихов (100 баллов за ЕГЭ по информатике и ИКТ)

Выпускник уфимского лицея №153 при УГАТУ рассказал, что готовился к единому госэкзамену самостоятельно.

«Все задания были такого же уровня как на досрочном экзамене, может немного легче. Проблемы возникли только с новой 18 задачей, там нужно было проявить внимательность, — поделился Марат. — К экзамену начал готовиться в последнее полугодие, так как вся школьная программа уже несла в себе подготовку к экзамену. Выполнил всю работу вовремя и проверил ее. Убедившись, что все верно решено, сдал.

На экзамене не волновался. Наблюдатели не мешали, я сидел на первой парте и не чувствовал дискомфорт».

С будущим вузом Марат окончательно еще не определился.

«Буду выбирать, опираясь на баллы по остальным предметам, — пояснил он. – Профильную математику сдал, физику только предстоит написать».

В числе девяти стобалльников по информатике только одна девушка. Камила Алибаева также выпускница лицея №153. В настоящее время она готовится к следующим экзаменам, поэтому пока комментировать свой стобалльный результат не стала.

В целом, все стобалльники посоветовали будущим 11-классникам поменьше волноваться на самом экзамене и до него. Главное – систематически заниматься и прийти на экзамен выспавшимся.