Фото: соцсети Пожар забрал у семьи жизнь малыша и кров: погорельцам помогают со всех уголков Башкирии Фото: соцсети

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Иглино Иглинского района Башкортостана днем 10 июня произошел смертельный пожар. Как сообщало агентство «Башинформ», в огне погиб трехлетний мальчик. В доме также находился отец ребенка — мужчина получил многочисленные ожоги. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Мать с тремя дочерьми нашли временный приют у родственников. У семьи ничего не осталось. Накануне местная волонтерская организация разместила в соцсети призыв о помощи погорельцам.

Сегодня многодетная мать посетила администрацию Иглинского района. Начальник информационно-аналитического отдела местного муниципалитета Айгуль Абзалтдинова сообщила агентству «Башинформ» о том, на какую помощь могут рассчитывать оставшиеся без крыши над головой родители с детьми.

«Сегодня состоялась встреча с потерпевшими. При сопровождении юридического отдела были написаны все необходимые заявления на оказание материальной помощи. Дополнительно глава администрации муниципального района Гафуан Шайхутдинов предложил погорельцам обратиться в лесхоз с поддержкой администрации, для того, чтобы были бесплатно предоставлены лесные ресурсы. В ближайшее время состоится заседание комиссии для оказания материальной помощи. Семье рекомендовано обратиться в Собес от Минтруда, где также будет оказана матпомощь, — сказала сотрудница администрации. — Кроме того, волонтерским движением при спортивно-подростковом клубе «Алпамыш» организован сбор вещей первой необходимости и сбор средств на реквизиты погорельцев. В настоящее время денежные средства поступают со всех уголков республики».

По факту случившегося региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.