Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.68

EUR 72.53

17 июня Воскресенье

Уфа   °

В каких домах Уфы отключат горячую воду с 18 по 29 июня - адреса

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В каких домах Уфы отключат горячую воду с 18 по 29 июня - адреса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе.  

Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта с 18 по 29 июня будет отключена горячая вода по следующим адресам:

ул. Калинина,  2, 4, 8;

ул. Первомайская, 1, 1а, 3а, 5, 5б, 9, 9а, 6а, 2, 2а, 4а, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24;

ул. Мира, 5, 7, 9, 9/3, 15, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 36, 38, 45, 45а, 45б, 46, 47;

ул. Ульяновых, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 47;

ул. Маяковского, 21;

ул. Калинина, 1, 3, 5, 11, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Архитектурная, 1, 3, 5, 5а;

ул. Нежинская, 1, 2, 3, 4а, 6, 7, 11, 13, 15, 17;

ул. Космонавтов, 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 14, 18, 20, 22;

ул. Кольцевая, 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 30, 31, 31а, 33, 33а, 33б , 32, 34, 34а, 36, 36а, 43, 45, 45а, 47, 51, 53, 53/1, 53/2, 61;

ул. Пинского, 1, 3, 6, 7, 8, 10;

ул. Комарова, 12, 14, 18, 18/1, 26, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40;

ул. Победы, 45;

ул. Горького, 38, 40, 48, 48а, 52, 54, 56, 76;

ул. Толстого, 1, 3, 5, 13;

ул. Конституции, 2, 4, 4а, 6, 8, 5, 5а, 7, 12, 13;

ул. Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 12/1, 14, 14/2, 20, 22, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 41, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 50, 52, 54а, 60б, 66, 149/1, 149, 151, 153, 153/1;

Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/1;

Осетинский переулок, 15;

проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 87/4, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103, 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4 , 105/5, 107/6, 107/б, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2 , 121/1а, 119/3, 119/1,121, 121/1, 123, 128, 125, 127, 127/1, 127/1а, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 130, 130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 130/2, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2, 176, 176/1, 178, 180;

ул. Чудинова, 1, 1/1, 1/4, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14, 16;

бульвар Славы, 1, 1а, 1в, 5, 2/1, 2/3, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

ул. Блюхера, 2, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 3/1, 3/10, 6а, 6б, 6, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 8а, 10а, 12/2, 12, 14/1, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 14, 16, 18, 24, 13, 15, 17, 15/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27,  27/1, 27/2,  29, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50;

ул. Кузнецова, 5, 7, 9;

ул. Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23;

ул. Львовская, 3;

ул. Юлтыя, 3, 4, 4/1, 8, 5, 7, 9, 10, 12;

ул. Руставели, 5, 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27,27/1, 27/2, 27/3, 18, 20, 22/2, 24, 26, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37, 37/1, 39;

ул. Кубанская, 1;

ул. Айская, 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 77/2, 79/1, 81, 81/1, 89, 90, 92;

ул. Достоевского, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 101, 103, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 106, 106/1, 105, 109, 110, 110/1, 112, 133, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1, 156, 158, 160;

ул. Революционная, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/1, 82, 84, 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 111/2, 129, 131, 154, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/а, 167/3, 169/2, 173, 162, 163, 201/4, 213/215,  215, 217;

ул. Кирова, 29, 31, 39, 41, 43, 43/1, 44, 46, 47, 47/1, 47/2, 52, 65, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 103;

ул. Цюрупы, 82, 84, 83, 85, 98;

ул. Пархоменко, 69, 71, 73, 84/94, 95, 104/1, 106/2;

ул. 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15,  24/1, 5, 7, 12/3, 14, 16, 18;

ул. Владивостокская, 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 12/3, 14, 16, 18, 15/1;

ул. Мингажева, 102, 107, 109, 109/1, 121/а, 121/2, 121/3, 123/1, 127/1, 138, 138/а, 140, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162/1;

ул. 50 лет Октября, 2;

ул. Кустарная, 15;

ул. Ленина, 60;

ул. Чернышевского, 125, 125/1, 127;

ул. Ветошникова, 131;

микрорайон Шакша.

Ознакомиться с полным графиком отключений горячей воды на лето-2018 можно здесь.

Теги: БашРТС, горячая вода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе спасатель в свой выходной не дал женщине броситься с моста
В Уфе молодая женщина хотела свести счеты с жизнью, бросившись со старого моста через реку Белую в воду. К счастью, именно в это время мимо проходил сотр
Рустэм Хамитов проинспектировал ход строительства Центра спортивной подготовки в Затоне
В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал в строящемся Центре спортивной подготовки в микрорайоне Затон. Его общая площ
Рустэм Хамитов: «Люди ждут, когда откроется Бельский мост»
Сегодня в ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции старого моста через реку Белая. По словам под
На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода
Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какую погоду ждать жителям республики на следующей неделе. По предварительным прогнозам, на территорию Башкирии
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть