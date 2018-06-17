В каких домах Уфы отключат горячую воду с 18 по 29 июня - адреса
Фото: ИА «Башинформ»
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 18 по 29 июня - адреса Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе.
Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта с 18 по 29 июня будет отключена горячая вода по следующим адресам:
ул. Калинина, 2, 4, 8;
ул. Первомайская, 1, 1а, 3а, 5, 5б, 9, 9а, 6а, 2, 2а, 4а, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
ул. Мира, 5, 7, 9, 9/3, 15, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 36, 38, 45, 45а, 45б, 46, 47;
ул. Ульяновых, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 47;
ул. Маяковского, 21;
ул. Калинина, 1, 3, 5, 11, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Архитектурная, 1, 3, 5, 5а;
ул. Нежинская, 1, 2, 3, 4а, 6, 7, 11, 13, 15, 17;
ул. Космонавтов, 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 14, 18, 20, 22;
ул. Кольцевая, 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 30, 31, 31а, 33, 33а, 33б , 32, 34, 34а, 36, 36а, 43, 45, 45а, 47, 51, 53, 53/1, 53/2, 61;
ул. Пинского, 1, 3, 6, 7, 8, 10;
ул. Комарова, 12, 14, 18, 18/1, 26, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40;
ул. Победы, 45;
ул. Горького, 38, 40, 48, 48а, 52, 54, 56, 76;
ул. Толстого, 1, 3, 5, 13;
ул. Конституции, 2, 4, 4а, 6, 8, 5, 5а, 7, 12, 13;
ул. Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 12/1, 14, 14/2, 20, 22, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 41, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 50, 52, 54а, 60б, 66, 149/1, 149, 151, 153, 153/1;
Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/1;
Осетинский переулок, 15;
проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 87/4, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103, 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4 , 105/5, 107/6, 107/б, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2 , 121/1а, 119/3, 119/1,121, 121/1, 123, 128, 125, 127, 127/1, 127/1а, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 130, 130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 130/2, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2, 176, 176/1, 178, 180;
ул. Чудинова, 1, 1/1, 1/4, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14, 16;
бульвар Славы, 1, 1а, 1в, 5, 2/1, 2/3, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
ул. Блюхера, 2, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 3/1, 3/10, 6а, 6б, 6, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 8а, 10а, 12/2, 12, 14/1, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 14, 16, 18, 24, 13, 15, 17, 15/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50;
ул. Кузнецова, 5, 7, 9;
ул. Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23;
ул. Львовская, 3;
ул. Юлтыя, 3, 4, 4/1, 8, 5, 7, 9, 10, 12;
ул. Руставели, 5, 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27,27/1, 27/2, 27/3, 18, 20, 22/2, 24, 26, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37, 37/1, 39;
ул. Кубанская, 1;
ул. Айская, 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 77/2, 79/1, 81, 81/1, 89, 90, 92;
ул. Достоевского, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 101, 103, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 106, 106/1, 105, 109, 110, 110/1, 112, 133, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1, 156, 158, 160;
ул. Революционная, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/1, 82, 84, 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 111/2, 129, 131, 154, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/а, 167/3, 169/2, 173, 162, 163, 201/4, 213/215, 215, 217;
ул. Кирова, 29, 31, 39, 41, 43, 43/1, 44, 46, 47, 47/1, 47/2, 52, 65, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 103;
ул. Цюрупы, 82, 84, 83, 85, 98;
ул. Пархоменко, 69, 71, 73, 84/94, 95, 104/1, 106/2;
ул. 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 24/1, 5, 7, 12/3, 14, 16, 18;
ул. Владивостокская, 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 12/3, 14, 16, 18, 15/1;
ул. Мингажева, 102, 107, 109, 109/1, 121/а, 121/2, 121/3, 123/1, 127/1, 138, 138/а, 140, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162/1;
ул. 50 лет Октября, 2;
ул. Кустарная, 15;
ул. Ленина, 60;
ул. Чернышевского, 125, 125/1, 127;
ул. Ветошникова, 131;
микрорайон Шакша.
Ознакомиться с полным графиком отключений горячей воды на лето-2018 можно здесь.