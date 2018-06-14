Журналисты Башкирии собрались на «Журфест-2018»

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Караидельском районе Башкортостана, на берегу Павловского водохранилища, состоялся традиционный Летний фестиваль журналистов республики «Журфест-2018».

Журналистский фестиваль, посвященный Дню работников печати и информации республики, проводится ежегодно, в этом году праздник был организован в восьмой раз. Основная тема фестиваля в этом году — «Национальная пресса как инструмент сохранения языка, культуры, этноса».

Открыли праздник выступления почетных гостей фестиваля — заместителя руководителя администрации главы РБ Максима Михайлова, главы Караидельского района Ильдара Гарифуллина, руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова, депутата Госсобрания — Курултая РБ, начальника отдела периодической печати Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светланы Дзюбинской, председателя Ассоциации национальных СМИ Марии Христофоровой, секретаря Союза журналистов Российской Федерации Романа Серебряного, главного редактора журнала «Уфа», газеты «Уфимские ведомости» и электронной газеты «Уфавед» Галины Ишмухаметовой, председателя Союза журналистов Республики Башкортостан Артура Давлетбакова.

В мероприятии приняли участие около 400 представителей федеральных, республиканских, районных и городских печатных изданий, телевидения, радио и интернет-сообщества, в том числе команда журналистов агентства «Башинформ».

В рамках «Журфест-2018» состоялась церемония посвящения новых членов Союза журналистов. СМИ подготовили презентации своих изданий, а также инсценировали сказку «Красная шапочка» на национальный манер. В пресс-клубе прошли интересные мастер-классы на актуальные профессиональные темы.

В рамках фестиваля на круглых столах обсуждались новаторские формы и методы работы, особенности отражения в СМИ проблем межнациональных отношений, вопросы поддержки медиапроектов этно-культурной направленности.

По традиции была организована насыщенная спортивная программа праздника, в которую были включены национальные башкирские, марийские, татарские, удмуртские игры. В рамках вечерней программы праздника состоится поэтическая встреча «Журфеста»: чтение стихов, исполнение частушек и авторских песен на языках народов республики под гитару.

Организатором праздника, который проходит в виде журналистского сабантуя, выступил Союз журналистов Башкортостана.