Фото: Олег Яровиков Роскачество перед ЧМ-2018 назвало самое хорошее пиво Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии чемпионата мира по футболу Роскачество по поручению российского правительства проверило 40 популярных брендов светлого фильтрованного пива. Среди них — Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Lowenbrau, Очаково, Клинское, Krusovice Imperial, Amstel, Carlsberg, Жигули.

Большинство товаров, попавших в исследование, — российского производства, в том числе из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ярославской, Тульской, Самарской, Калужской, Ивановской областей, а также Башкортостана и Татарстана. Стоимость пива варьируется от 67 до 260 рублей за литр.

«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В пяти случаях из 40 выявлено отклонение по азоту, что косвенно говорит о применении пониженного количества сырья или о его низком качестве. С точки зрения потребителя, такое пиво должно называться скорее пивным напитком.

Замечания по азоту — к пиву «Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара». Эти торговые марки оказались внизу рейтинга и получили желтую карточку.

В десятку товаров с большим количеством солода по сравнению с другими брендами вошли: «Охота», «Очаково», «Сибирская корона», Lowenbrau и Krusovice Imperial, «Жигули Барное», «Хамовники», Bud, Amstel, Carlsberg.

Три товара были сняты комиссией с дегустации, поскольку их пена осела несколько раньше. Это «Сибирская корона», «Самара» и «Арсенальное». Остальные 37 образцов были допущены до следующего этапа дегустации и получили оценки за вкус, цвет и аромат.

По результатам испытаний вкуса, самая высокая отметка комиссии Роскачества из всех товаров у пива Amstel (5,167 балла). Следом за ним по убыванию расположились «Халзан», Bud, Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krusovice (российского производства), Faxe.

Антипятерку, получившую самые низкие баллы комиссии по итогам слепой дегустации (кроме не допущенных к основной дегустации «Арсенального», «Сибирской короны» и «Самары»), составили: «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Казань), «Горьковское», «Окское», «Балтика №3» и «Свердловское».