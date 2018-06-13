Фото: Елена Низамутдинова, Анжелика Лукина, Фаягуль Халикова, Vk







Эксперты прокомментировали ситуацию с нашествием крупных гусениц в Башкирии Фото: Елена Низамутдинова, Анжелика Лукина, Фаягуль Халикова, Vk

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Агидель, местные жители сообщают о нашествии крупных гусениц. В соцсети появились фотографии, на которых видно, как деревья облеплены ордой прожорливых насекомых. Горожане переживают, какой вред могут нанести эти гусеницы, опасны ли они для человека, не разносят ли какие-либо болезни. Активно обсуждаются способы борьбы с этой напастью: кто-то предлагает их сжигать, кто-то морить дихлофосом, а шутники и вовсе советуют продавать квартиру и бежать в другой город.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментариями по поводу нашествия насекомых к экспертам.

«К сожалению, этих гусениц нет на руках, по фотографиям не совсем ясно, что это за вид. Скорее всего, это так называемые бабочки-коконопряды. Большинство из них питается специфически, то есть каждый коконопряд питается только одним видом дерева. Судя по комментариям в соцсети, эти гусеницы сидят везде, на всех растениях. Не так часто встречаются коконопряды, питающиеся всеми видами растений. Но, в принципе, это нормальное явление, если это не интродуцент, вроде колорадского жука, который у нас когда-то появился и размножился. Если это наш российский вид, то такие волны жизни, резкое массовое превышение численности — оно, бывает, встречается. Оно само постепенно и схлынет. Растения тоже адаптированы к подобным явлениям. Они раза три могут заново отрастить листья, после того, как их объедят», — прокомментировал ситуацию с насекомыми директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев.

Для садоводов это неприятное явление, считает эксперт, так как и деревьям приходится труднее, и плодов будет меньше. Для борьбы с вредителями необходимо применять стандартные специализированные препараты. Сжигать их не рекомендуется.

Преподаватель республиканского Детского эколого-биологического центра Сергей Герасимов по фотографиям определил, что это кольчатый коконопряд.

«Меня удивил их размер. Гусеницы слишком крупные для этого времени года — уже сейчас находятся в последней стадии перед окукливанием. Это вредитель всех лиственных пород, предпочитает яблони, груши — садовые деревья. Питается листвой. Почему называется «кольчатым»? Потому что самка откладывает яйца по кругу тоненьких веточек в виде кольца. Они делают общее паутинное гнездо, чтобы их не трогали птицы. Поскольку они едят листья деревьев, то относятся к вредителям. Они влияют на урожай будущего года», — отметил эксперт по насекомым.

Во всех садоводческих инструкциях указаны способы борьбы с этим вредителем, отметил Сергей Герасимов. Как вариант, он предложил механический способ — собрать вручную их гнезда и раздавить. Это самый простой способ. Также есть специальные бактериальные препараты. Эксперт считает, что это не тот случай, когда нужно использовать химию.

«В последние годы их численность заметно увеличивается. Вообще численность насекомых по годам имеет волнообразный процесс. Когда-то бывают пики максимальной численности, когда-то они падают практически до нуля. Напомню, как в прошлом году в Уфе наблюдался массовый лёт хлебной жужелицы, испугавший горожан. А ведь это насекомое было всегда в том или ином количестве. Но бывают вспышки массового размножения — они происходят при стечении обстоятельств, среди которых — питательная среда, отсутствие вредителей, которые бы их поедали, климатические факторы», — пояснил Сергей Герасимов.

Людям бояться этих гусениц не стоит. Природа всё сама сбалансирует, добавили эксперты.