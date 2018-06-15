Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.25 ↓

EUR 73.56 ↑

15 июня Пятница

Уфа   °

Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!

Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрам!

В этом празднике, который на протяжении многих веков отмечают последователи ислама, отражается богатое духовно-историческое наследие наших предков. Он является символом нравственного обновления, учит терпению и добру, милосердию и справедливости. Каждый верующий стремится в эти дни протянуть руки помощи всем нуждающимся.

Сегодня мусульманское духовенство Башкортостана широко участвует в общественной жизни республики, реализует важные благотворительные, просветительские и социальные проекты. Благодаря активности уммы продолжается строительство мечетей и учебных заведений, совершенствуется исламское образование, организуется паломничество мусульман к святым местам.

Уверен, что и в дальнейшем традиционные конфессии республики будут направлять усилия на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.

Желаю вам в эти дни, дорогие друзья, здоровья, добра и мира. Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом хорошее настроение, тепло и благополучие!».

Теги: глава рб, поздравления
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Прецедент: в Башкирии десятиклассник сдал ЕГЭ на 100 баллов
В Башкирии на сегодняшний день пока 11 стобалльников: два - по географии и девять - по информатике. Агентство «Башинформ» накануне рассказывало о некот
Пенсионный возраст все-таки поднимут: кому когда на пенсию
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Как сообщает ТАСС, глава российского правительства на заседании Кабмина сформ
В Башкирии 15 июня прогнозируются дожди и заморозки
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 15 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с,
В Уфе распродадут арестованные автомобили должников
В Уфе 26 июня в 15.00 пройдут торги арестованного имущества должников. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов РБ. С молотка уйдут следующие
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть