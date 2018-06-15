Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!

Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрам!

В этом празднике, который на протяжении многих веков отмечают последователи ислама, отражается богатое духовно-историческое наследие наших предков. Он является символом нравственного обновления, учит терпению и добру, милосердию и справедливости. Каждый верующий стремится в эти дни протянуть руки помощи всем нуждающимся.

Сегодня мусульманское духовенство Башкортостана широко участвует в общественной жизни республики, реализует важные благотворительные, просветительские и социальные проекты. Благодаря активности уммы продолжается строительство мечетей и учебных заведений, совершенствуется исламское образование, организуется паломничество мусульман к святым местам.

Уверен, что и в дальнейшем традиционные конфессии республики будут направлять усилия на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.

Желаю вам в эти дни, дорогие друзья, здоровья, добра и мира. Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом хорошее настроение, тепло и благополучие!».