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13 июня Среда

Уфа   °

В одном из районов Башкирии запретили нелегальные перевозки

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В одном из районов Башкирии запретили нелегальные перевозки Фото: автор

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ишимбайский городской суд Башкортостана удовлетворил требования межрайонного прокурора о запрете нелегальных пассажирских перевозок на территории района. По закону, перевозчик по муниципальному маршруту определяется органом местного самоуправления на основании конкурса.

Но местный бизнесмен и компания по перевозке пассажиров проигнорировали указанную процедуру. Они не получили свидетельство об осуществлении перевозок и нелегально организовали провоз граждан по маршруту Ишимбай — Кинзебулатово. В своей деятельности они использовали два автомобиля «Mercedes», сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Межрайонный прокурор обратился в суд, потребовав прекратить незаконную деятельность. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Теги: пассажирские перевозки, конкурс
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