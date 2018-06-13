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13 июня Среда

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В Уфе готовятся к празднику Ураза-байрам

ОБЩЕСТВО

Фото: edablog.ru

В Уфе готовятся к празднику Ураза-байрам Фото: edablog.ru

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 15 июня, в день празднования Ураза-байрам, на площади лайфстайл-центра «Башкирия» состоится республиканский праздник, который готовит региональная общественная организация поддержки и развития социально значимых проектов «Деловой клуб Ферзь» и Центральное духовное управление мусульман России при поддержке администрации города Уфы.

Уфимцев и гостей столицы Башкортостана ждут концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, анимационные площадки для детей и, конечно, угощение праздничным пловом. С поздравительной речью выступит председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.

Ураза-байрам празднуется на открытой площадке, чтобы все желающие могли познакомиться с его  традициями и отдохнуть всей семьей, пояснили организаторы. Начало в 11.30, вход свободный.

Теги: Ураза-байрам
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