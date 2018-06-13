Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, возможно усиление ветра до 20м/с
УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
МЧС Башкирии предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях на 13 июня. В регионе возможно усиление ветра до 20м/с.
Днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, по северу до умеренного, гроза. Температура воздуха прогреется до 17-22 градусов, сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.
Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, возможно усиление ветра до 20м/с
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