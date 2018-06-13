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13 июня Среда

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Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, возможно усиление ветра до 20м/с

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях на 13 июня. В регионе возможно усиление ветра до 20м/с.

Днем по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, по северу до умеренного, гроза. Температура воздуха прогреется до 17-22 градусов, сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

Теги: погода
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