Фото: автор Стало известно, от чего чаще всего умирают жители Башкирии Фото: автор

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По данным Федеральной службы государственной статистики, с января по апрель текущего года в Башкортостане умерло 17 349 человек. Это на 190 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Специалисты Росстата назвали основные причины смерти населения республики. На первом месте находятся болезни системы кровообращения – 6909 умерших. На втором месте оказались новообразования – 2408 скончавшихся. От болезней органов дыхания умерло 841 человек, от заболеваний пищеварения — 745. От некоторых инфекционных и паразитарных болезней погибло 267 человек, 59 – от туберкулеза. От внешних причин скончалось 1138 человек.