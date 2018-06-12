Фото: http://ufacity.info В уфимском парке появился «Арт-городок» Фото: http://ufacity.info

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском парке им. И. Якутова появилась яркая площадка для досуга и отдыха под названием «Арт-городок». Ее строителями и дизайнерами выступили подростки и молодёжь столицы.

Еженедельно летом на площадке планируется проведение различных мероприятий: семейные и детские тематические праздники, литературные вечера, встречи клубов настольных игр, бардовской песни, художников, творческие мастер-классы и дружеские посиделки. Волонтёры Центра «Тамыр» станут кураторами этих событий.

«Приглашаем детей и родителей в парк им. И. Якутова на открытие «Арт-городка», которое состоится 12 июня в 15.00. Всех ждут игры и мастер-классы, а также розыгрыш призов», — обратились к уфимцам и гостям столицы в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.