Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.34

EUR 73.36

12 июня Вторник

Уфа   °

В уфимском парке появился «Арт-городок»

ОБЩЕСТВО

Фото: http://ufacity.info

В уфимском парке появился «Арт-городок» Фото: http://ufacity.info

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском парке им. И. Якутова появилась яркая площадка для досуга и отдыха под названием «Арт-городок». Ее строителями и дизайнерами выступили подростки и молодёжь столицы.

Еженедельно летом на площадке планируется проведение различных мероприятий: семейные и детские тематические праздники, литературные вечера, встречи клубов настольных игр, бардовской песни, художников, творческие мастер-классы и дружеские посиделки. Волонтёры Центра «Тамыр» станут кураторами этих событий.

«Приглашаем детей и родителей в парк им. И. Якутова на открытие «Арт-городка», которое состоится 12 июня в 15.00. Всех ждут игры и мастер-классы, а также розыгрыш призов», — обратились к уфимцам и гостям столицы в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.

  

Теги: отдых
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Ливень с градом обрушились на Уфу днем 11 июня
Днем 11 июня в центре Уфы прошел мощный ливень с градом в размере горошинки. Дождь в вперемежку с градом лил в течение 15-20 минут. Где-то град был крупн
Кто в Уфе останется на этой неделе без горячей воды - адреса
ООО «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе. С 13 по 14 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам
Праздничный салют ко Дню России и Дню города в Уфе предварит выступление Элвина Грея
12 июня на площади Ленина на проспекте Октября пройдет традиционный концерт, посвященный трем датам — Дню города, Дню России и Дню Салавата Юлаева. Весь
Погода в Башкирии на 12 июня: кратковременные дожди и +18 тепла
В праздничный день,12 июня погода в Башкирии несколько улучшится, прогнозируют синоптики. По данным Башгидрометцентра, в День России местами по республи
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть