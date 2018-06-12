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12 июня Вторник

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В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дожди, грозы и град

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дожди, грозы и град Фото: автор

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 июня,местами по Башкортостану пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в светлое время суток составит 14-19 градусов.

В среду, 13 июня, ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха составит +2,+7. Днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Столбики термометров покажут 18-23.

В четверг, 14 июня, прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха составит ночью 9-14, днем 15-20, по югу до 25. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: погода
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