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В Башкирии школьницу наградили за спасение одноклассника

ОБЩЕСТВО

Фото: скриншот видео | Видео: Стерлитамакское телевидение

В Башкирии школьницу наградили за спасение одноклассника Фото: скриншот видео | Видео: Стерлитамакское телевидение

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Стерлитамаке за смелость и решительность, проявленные во время спасения утопающего, наградили шестиклассницу Камиллу Тайсину. В торжественной обстановке ей вручили «Почетную грамоту» МЧС Росси от Республики Башкортостан.

Весной этого года девочка спасла одноклассника, провалившегося под лед. Инцидент произошел на реке Стерля, сообщает Стерлитамакское телевидение.

«Там был лед, и он провалился. Я очень сильно напугалась мне не ничего не оставалась, кроме как помочь ему вылезти. Начала кричать и вытащила из воды за портфель на берег», — рассказала сама школьница о своем героическом поступке.

Теги: дети-герои
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