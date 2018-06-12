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Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днём России

ОБЩЕСТВО

Фото: Андрей Старостин

Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днём России Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днём России. В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие друзья! Сегодня вместе со всей страной республика отмечает государственный праздник – День России.

Он обращает всех нас к общей судьбе и единству народов нашего Отечества, богатым традициям становления российской государственности, объединяет вокруг идей патриотизма и служения Родине.

Сегодня Башкортостан успешно развивает экономику и социальную сферу, расширяет горизонты международного сотрудничества, реализует крупные инвестиционные проекты, нацелен на эффективное решение поставленных руководством страны новых масштабных задач. Общественная стабильность, межнациональный и межконфессиональный мир, развитая промышленность, наука, образование и культура делают нашу республику надёжной опорой российского государства.

Благополучие Отечества складывается из трудолюбия, инициативы и ответственности каждого из нас. Мы встречаем этот праздник с достойными успехами, в полной уверенности за будущее страны.

Мира и процветания нашему общему дому – великой России! С праздником, дорогие друзья!».

Теги: глава рб, праздники
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