Фото: Управление культуры администрации города В четырех парках Уфы открылись летние читальные залы Фото: Управление культуры администрации города

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В уфимских парках открылись летние читальные залы. С сегодняшнего дня насладиться чтением на открытом воздухе можно будет в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, в парке культуры и отдыха Демского района, на аллее «Первомайской» и в парке культуры и отдыха «Первомайский».

В летних читальных залах уфимцев и гостей столицы ждут детская, классическая мировая литература, бестселлеры и периодические издания, настольные игры, веселые развлечения и многое другое.

Погрузиться в мир литературы можно ежедневно со среды по воскресенье с 12 до 19 часов, выходные дни – понедельник, вторник, сообщает пресс-служба администрации города.