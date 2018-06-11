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11 июня Понедельник

Уфа   °

В четырех парках Уфы открылись летние читальные залы

ОБЩЕСТВО

Фото: Управление культуры администрации города

В четырех парках Уфы открылись летние читальные залы Фото: Управление культуры администрации города

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В уфимских парках открылись летние читальные залы. С сегодняшнего дня насладиться чтением на открытом воздухе можно будет в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, в парке культуры и отдыха Демского района, на аллее «Первомайской» и в парке культуры и отдыха «Первомайский».

В летних читальных залах уфимцев и гостей столицы ждут детская, классическая мировая литература, бестселлеры и периодические издания, настольные игры, веселые развлечения и многое другое.

Погрузиться в мир литературы можно ежедневно со среды по воскресенье с 12 до 19 часов, выходные дни – понедельник, вторник, сообщает пресс-служба администрации города.

Теги: библиотеки
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