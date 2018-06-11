УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Травник Михаил Гордеев приглашает волонтеров на летний сбор лекарственных трав.

Стать волонтером могут физически выносливые люди, возраст значения не имеет. Обязательно наличие туристического снаряжения: палатка, спальник, пенка, посуда. Основное место дислокации – Красивая поляна, которая находится в шести километрах от посёлка Красный Ключ Нуримановского района Башкирии. Волонтеров будут кормить.

Как сообщил агентству «Башинформ» помощник Михаила Гордеева Андрей Сотников, сбор лекарственных трав на территории республики продолжается с мая по сентябрь. В походы за ними волонтёры будут ходить вместе с Михаилом Гордеевым, который научит как отличать травы по разным признакам, как правильно их собирать, сушить и хранить. Поход за лекарственными травами продлится около десяти дней.

Сейчас от желающих собирают заявки, и как только установится стабильная хорошая погода, группа во главе с травником отправится к месту сбора.

Михаил Гордеев, травник, кандидат биологических наук:

Знаний, которые получат волонтёры от меня, нет ни в одной книжке. Потому что они передаются исключительно из уст в уста. Мы будем держать изучаемые травы в руках, пробовать их на вкус, узнавать об их свойствах. Для каждого растения есть свой уголок в природе, и мы эти уголки обязательно отыщем.

По словам Михаила Гордеева, на первом месте не столько заготовка трав, сколько большое желание стать учеником травника и получить новые знания в процессе их сбора.

Записаться в экспедицию можно по телефону 8 917 756 66 97 или электронному адресу travogor@mail.ru.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 января 2018 года в селе Русский Юрмаш полностью сгорело здание, где хранились запасы лекарственных растений и уже готовые уникальные травяные сборы для фитоцентров Михаила Гордеева. Сгорело 47 тонн продукции, в том числе мед, фасовочные аппараты, автоматические линии по резке. Ущерб предприятия был оценен почти в 200 миллионов рублей, имущество завода не было застраховано.

После случившегося Михаил Гордеев обратился ко всем неравнодушным жителям Башкирии и России с просьбой оказать посильную помощь, было собрано около полутора миллионов рублей от частных лиц и организаций.