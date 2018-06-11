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11 июня Понедельник

Уфа   °

Популярный блогер - мать пятерых детей приехала в Башкирию и покорила Большой Иремель

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

Популярный блогер - мать пятерых детей приехала в Башкирию и покорила Большой Иремель Фото: автор

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Популярный в Инстаграмм блогер, многодетная мама, автор смешных видеороликов о жизни большой семьи, жительница Самары Мария Комкова приехала в Башкирию и поднялась на Большой Иремель. О своих впечателениях она написала на своей странице в Инстаграмм.

«Уральские горы. Мы покорили Большой Иремель. Не думала, что эта поездка произведет на меня столько впечатлений! Невероятной красоты природа! Это надо видеть своими глазами. Мы поселились в с.Тюлюк, село такое древнее, самобытное... Поселились в автовагончике, когда бы мне еще пришлось пожить в доме на колесиках? Восхождение на гору заняло у нас почти весь день (туда и обратно). Погода побаловала. Я удивлялась, что люди идут с детьми, мы бы не дошли. Сейчас едем на самое высокогорное озеро Европы — Зюраткуль. Это место навсегда останется в моей памяти», — делится с подписчиками Мария.

Незадолго до путешествия она обращалась к читателям блога с просьбой помочь выбрать направление для отдыха на несколько дней. И, несмотря на то, что большинство рекомендовали поехать в Казань, Комковы отправились в Башкирию. Останавливались они и на озере Кандры-куль.

У Марии 207 тысяч подписчиков, пять детей. В январе 2018 года она стала доверенным лицом Владимира Путина. В своем блоге она рассказывает о жизни своей семьи — как и что готовит на ужин, как планирует отпуск и ремонтирует квартиру. Как она сама отмечала в интервью самарским СМИ, в ее блоге «98 процентов положительных, адекватных читателей».

Теги: блоги, соцсети, путешествия, туризм, террабашкирия
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