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Погода в Башкирии на 12 июня: кратковременные дожди и +18 тепла

ОБЩЕСТВО

Фото: Яндекс. Погода

Погода в Башкирии на 12 июня: кратковременные дожди и +18 тепла Фото: Яндекс. Погода

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В праздничный день 12 июня погода в Башкирии несколько улучшится, прогнозируют синоптики. По данным Башгидрометцентра, в День России местами по республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый.

Ночью и утром температура воздуха составит +3,+8 градусов. Днем столбики термометров покажут +13,+18 градусов.

Теги: погода
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