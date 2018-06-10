Фото: пресс-служба Главы Башкортостана





















Рустэм Хамитов побывал на Сабантуе в Баймакском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Баймакский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на народном празднике «Сабантуй-2018». Руководитель республики поздравил жителей Зауралья с окончанием весенне-полевых работ и вручил государственные награды Республики Башкортостан.

– Мы все встречаем праздник с хорошим настроением. Баймакцы – молодцы, хорошо работают и могут по праву гордиться своими успехами. Быстро завершили весенне-полевые работы, засеяли почти 85 тысяч га. Баймакский район занимает одну из ведущих позиций в республике по производству зерна и животноводческой продукции, – сказал Рустэм Хамитов. – Так держать! Радуйте нас и в дальнейшем своими замечательными достижениями.

Глава республики подчеркнул, что жизнь в районе меняется в лучшую сторону. Возрождается горная промышленность, осваиваются новые месторождения, внедряются передовые технологии. Появились новые точки роста в виде лёгкой промышленности, лесного хозяйства, сельскохозяйственной кооперации. В Баймакском районе и в целом по Зауралью реализуются многие перспективные инвестиционные проекты.

– Все в один голос говорят о широких возможностях для развития бизнеса в Башкортостане, желании работать у нас. И самое главное – гости высоко оценивают профессиональные качества, трудолюбие и талант нашего народа, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Накануне большого праздника – Дня России – хочу сказать, что с такими тружениками, как вы, наша республика и вся страна будут успешно двигаться вперёд, несмотря ни на какие трудности.

Программа праздника включала в себя выступления творческих коллективов, конкурсы, конно-спортивные соревнования, детский сабантуй. Рустэм Хамитов посетил гостевые юрты районов Зауралья, пообщался с жителями, победителями состязаний, молодежью, пожелал успехов и новых трудовых достижений.