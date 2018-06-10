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10 июня Воскресенье

Уфа   °

Лета не будет: заморозки до -3 градусов ждут жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

Лета не будет: заморозки до -3 градусов ждут жителей Башкирии Фото: автор

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сильные заморозки ожидаются в Башкирии в ближайшие предпраздничные дни. Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром 11 и 12 июня ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Термометры покажут 0,-3 градуса.  Главное управление МЧС России по РБ рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и бытовых электронагревательных приборов.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

В случае возникновения пожара и при обнаружении: обрыва линии электропередач, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении нужно звонить по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного телефона -  101.      

Теги: погода, заморозки
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