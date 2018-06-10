Фото: автор Лета не будет: заморозки до -3 градусов ждут жителей Башкирии Фото: автор

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сильные заморозки ожидаются в Башкирии в ближайшие предпраздничные дни. Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром 11 и 12 июня ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Термометры покажут 0,-3 градуса. Главное управление МЧС России по РБ рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и бытовых электронагревательных приборов.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

В случае возникновения пожара и при обнаружении: обрыва линии электропередач, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении нужно звонить по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного телефона - 101.