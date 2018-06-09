Пассажиры задержанного в Уфе рейса отправились в Ларнаку

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Пассажиры задержанного в Уфе более чем на четыре часа рейса отправились на Кипр. Рейс не вылетел по расписанию в связи с поздним прибытием самолета, пояснили представители аэропорта столицы Башкирии. «Боинг-737» авиакомпании «Россия» вылетел из Уфы в 20.40.

Напомним, в уфимском аэропорту пассажиры более четырех часов ожидали рейса в Ларнаку на остров Кипр. По данным онлайн-табло, рейс должен был отправиться в портовый город в 15.25 по местному времени. Все пассажиры задержанных рейсов были обеспечены едой и напитками.