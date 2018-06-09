В Башкирии выбирают самое красивое село

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» совместно с Ассоциацией молодых депутатов и ГУП ТРК «Башкортостан» проводит конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан».

Для участия в конкурсе приглашаются жители сел (деревень) с количеством населения до 5000 человек. Одним из условий участия является принятия жителями села на собрании решения об участии в конкурсе, а также рекомендация руководства муниципального района, сообщили организаторы.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап включает прием заявок, который начинается сегодня, 9 июля, и продлится до 29 июля текущего года.

К заявке также прилагаются:

— описание истории (легенды) села;

— полностью заполненная таблица критериев, определенная Положением о конкурсе;

— краткое описание проделанной работы по благоустройству;

— формы участия жителей в благоустройстве и содержании территорий;

— видовые фотографические изображения сельского населенного пункта и его достопримечательностей (на CD-диск, формат изображения JPEG или TIFF, цветовая модель RGB разрешением не менее 300 dpi, размером по меньшей стороне не менее 2000 пикселей), видеоматериалы.

Второй этап, запланированный на период с августа по сентябрь 2018 года, ознаменуется презентацией финалистов на телеканале Башкирское спутниковое телевидение (БСТ) и определением победителей конкурса интерактивным голосованием.

Интересным является и то, что конкурсной комиссией будет оцениваться не только внешний облик села, но и его история, уровень участия жителей в жизни села, присутствие на просторах интернета путем ведения сайта села, группы или сообщества, а также наличие и сохранение жителями культурных традиций и обычаев села. Все критерии для оценки утверждены Положением о проведении конкурса.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежной премией. Победителю конкурса, занявшего I место, устанавливается специальная Стелла «Самое красивое село Республики Башкортостан 2018».

Для участия в конкурсе заявку необходимо подать в исполнительный аппарат Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46, каб. 221.

По всем вопросам обращаться по тел: (347) 280-85-09.