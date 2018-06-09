Фото: ИА «Башинформ» Обеспеченность ФАПами жителей Башкирии выше, чем в среднем по стране Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обеспеченность фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) жителей Башкортостана в 2 раза выше, чем в среднем по стране.

В прошлом году в республике было приобретено и установлено 23 ФАПа на общую сумму 80 млн рублей. Все они получили лицензию и начали оказывать медпомощь сельчанам. Денежные средства были выделены в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.

Всего в настоящее время в регионе работает 2072 ФАПа.

Как отметил на публичных слушаниях по законопроекту об исполнении бюджета республики за 2017 год первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров, в 2017 году утвержденная стоимость Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РБ составила 52 млрд 332 млн рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения из бюджета республики в отчетном году было выделено 882 млн рублей. В 2018 текущем году Минздраву на укрепление материально-технической базы дополнительно выделены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 млрд 500 млн рублей.

Напомним, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин поставил задачу ﻿обеспечить доступной качественной медицинской помощью все население страны.

«В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», — сказал глава государства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2018 году республика получит из резервного фонда Правительства России 105 млн рублей﻿ на развитие медицинской помощи в сельской местности. По словам﻿ главы Башкортостана Рустэма Хамитова, в ближайшие годы в регионе появится несколько сотен новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.