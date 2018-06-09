Фото: Олег Яровиков В Уфе более чем на четыре часа задерживается рейс на Кипр Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В уфимском аэропорту пассажиры более четырех часов ожидают рейса в Ларнаку на остров Кипр. По данным онлайн-табло, рейс должен был отправиться в портовый город в 15.25 по местному времени. По оперативной информации, «Боинг-737» авиакомпании «Россия» вылетит в 19.50.

Также в МАУ «Уфа» два рейса задерживаются на прибытие: из Ларнаки на пять часов, из Греции (Ираклион, остров Крит) — на два часа. Последний рейс выполняет авиакомпания «Северный ветер».

Представители аэропорта столицы Башкирии уточнили, что все пассажиры задержанных рейсов обеспечены едой и прохладительными напитками.