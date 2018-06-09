Фото: пресс-служба БАГСУ Башкирия - лидер по количеству выпускников Президентской программы, стажирующихся за рубежом Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирия — лидер по количеству выпускников Президентской программы, стажирующихся за рубежом, сообщила ответственный секретарь Башкирского регионального отделения федеральной комиссии по подготовке управленческих кадров Светлана Андреева на торжественном собрании, посвященном 20-му юбилейному выпуску слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в РБ.

«Мы уже много лет делим первое место с Кемеровской областью по этому показателю. Каждый 3-й слушатель из тех, кто завершил обучение у нас, отправляется на стажировку в одну из стран партнеров, в то время как в среднем на стажировку по России отбирают каждого 10-го из заявившихся», — привела данные Светлана Андреева.

Ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов отметил, что Башкортостан входит в пятерку лучших регионов страны по реализации Президентской программы.

«О многом говорит и тот факт, что специальная комиссия по отбору на стажировку в Германию уже три года проводит конкурсный отбор кандидатов среди слушателей Президентской программы именно в Уфе», — сказал ректор БАГСУ.

На ближайшую стажировку в Германию этой осенью со всей России отправится 21 выпускник Президентской программы, из них семь стажеры из республики.

По словам пресс-секретаря БАГСУ Ляйсан Гарраповой, семинар по подготовке к этой стажировке проведут в академии 28-29 июня, его участниками станут выпускники из 12 регионов России, включая Башкортостан. Не исключено, что и на последующие стажировки в Германию смогут попасть еще 13 выпускников Президентской программы в Башкортостане, прошедшие в этом году первый отборочный тур на прохождение стажировок, это будет известно до конца июня текущего года по мере формирования групп.

Кроме того, уже в июле выпускники Президентской программы планируют принять участие в отборочных семинарах на стажировки «кайдзен (сфера услуг)» в Японию.

Справка. Башкортостан участвует в реализации Федеральной программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ с 1997 года. Уникальная теоретическая база, которую дают в БАГСУ и в УГАТУ (двух вузах, где реализуется программа), успешный опыт проведения стажировок, активная работа «Ассоциации выпускников Президентской программы РБ» определяют особую роль Башкортостана в реализации «Президентской программы», что позволяет региону на протяжении последних лет оставаться в лидерах по набору на программу.

За 20 лет 1802 управленца прошли обучение в республике. Выпускниками в 2018 году стали 46 человек, обучавшиеся по направлению «стратегический менеджмент» в БАГСУ, и 19 выпускников, обучавшиеся по направлению «инновационный менеджмент» в УГНТУ.