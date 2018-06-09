Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.66 ↑

EUR 73.79 ↓

9 июня Суббота

Уфа   °

В Башкирии стали известны результаты ОГЭ по русскому языку: средняя оценка - 3,9

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стали известны результаты ОГЭ по русскому языку: средняя оценка - 3,9 Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане стали известны результаты основного государственного экзамена по русскому языку. По данным Минобразования РБ, средняя оценка выпускников 9-х классов в республике — 3,9.

Все результаты утверждены государственной экзаменационной комиссией и доступны девятиклассникам для ознакомления в их школах.

Русский язык учащиеся писали 29 мая, его сдали 38 419 человек. В регионе работали 224 пункта проведения экзаменов.

Для того чтобы успешно сдать экзамен, участнику ОГЭ достаточно набрать три балла из пяти возможных.

По несогласию с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию в Региональный центр обработки информации (РЦОИ) по адресу: ул. Мингажева, 120. Прием заявлений 14 и 18 июня с 10 до 18 часов, сама апелляция — 19, 20, 21, 22 с 15 до 18 часов.

Рассмотрение апелляций может проводиться в присутствии апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей), которым необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком (паспорт, свидетельство о рождении ребенка).

Телефон горячей линии в Минобразования РБ: 8 (347) 218-03-81; 218-03-28; в РЦОИ: 8 (347) 216-43-18. В будние дни с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

  

Теги: ОГЭ-2018
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В выходные в Башкирии ожидается очередная волна холода
В Башкирии, несмотря на календарное лето, ожидается очередная волна холода. В ближайшие дни температурный режим окажется ниже климатической нормы. Синоп
В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой
Уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома. По информации ГТРК «Башкортостан», у судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения.
В Башкирии на помойку «выкинули» живого пони
В Стерлитамаке местная жительница стала очевидцем бесчеловечного поступка по отношению к животному. На свалке в районе Белорецкого тракта она нашла прив
В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты
В Уфе в диспетчерский центр утром 8 июня поступила информация о том, что в заливе реки Белой, в районе ул. Деревенская переправа, 12, произошла утечка н
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть