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9 июня Суббота

Уфа   °

В Башкирии на помойку выкинули живого пони

ОБЩЕСТВО
Фото: Милана, Vk

В Башкирии на помойку выкинули живого пони

Фото: Милана, Vk

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке местная жительница стала очевидцем бесчеловечного поступка по отношению к животному. На свалке в районе Белорецкого тракта она нашла привязанного к дереву облезлого пони.

«Как можно так оставить животное на привязи? Белорецкий тракт, 6, рядом с этим домом — помойка. Хозяева, отзовитесь, заберите его оттуда, просто очень жалко. Ведь так нельзя», — написала женщина в соцсети и приложила фотографии бедного животного.

По словам подписчиков, у пони есть хозяйка, которая держит лошадей и коров на садовом участке, недалеко от этой свалки.

Теги: животные
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