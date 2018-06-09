Фото: yantau.ru Башкирия в федеральных СМИ: в чем уникальность геопарка «Янган-Тау», готовь биатлон летом, в «Уфе» подорожало обслуживание Фото: yantau.ru

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Власти Башкирии рассчитывают, что геопарк «Янган-Тау» получит статус ЮНЕСКО в сентябре. Парк может стать единственным подобным объектом с таким статусом в России. В июле эксперты проверят инфраструктуру геопарка.

Уникальный геопарк «Янган-Тау». Заявка о придании международного статуса ЮНЕСКО геопарку «Янган-Тау» в Башкирии будет рассмотрена в сентябре. Парк может стать единственным подобным объектом с таким статусом в стране, сообщил ТАСС глава Минэкологии Башкирии Илдар Хадыев. «Юридически геопарк республиканского уровня площадью 1,77 тыс. кв. км создан в октябре прошлого года. За этот короткий промежуток времени мы сформировали досье по критериям ЮНЕСКО для номинирования его как объекта всемирного наследия. Остается последний этап — приезд экспертов в конце июля этого года для проверки фактического наличия всей инфраструктуры. А в сентябре комиссия в Италии рассмотрит вопрос придания объекту статуса ЮНЕСКО», — сказал он.

Несмотря на решение комиссии, проект уже состоялся, считает Хадыев. По его словам, такие источники роста благосостояния местного населения, как промышленность или сельское хозяйство, «в раз не могут появиться». «При этом огромная туристическая привлекательность, возможность развивать любой из видов туризма, в том числе санаторный, сплавы по рекам, пешие маршруты, — будут формировать интерес мирового и российского сообщества, который в целом будет работать во благо граждан», — отметил он.

В геопарк «Янган-Тау» входят девять особо охраняемых природных территорий в Салаватском районе Башкирии. Здесь же находится популярный туристический маршрут — сплав по реке Юрюзань, также на территории располагается санаторий «Янган-тау» с грязевыми источниками, рассказали в агентстве. С 2002 года существует спецпрограмма ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков. Насчитывается около 80 геопарков в 24 странах, уточнили в ТАСС.

Взлет и посадка стали дороже. Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов в аэропорту Уфы. Как информирует портал «Реальное время», «тарифы на обслуживание пассажиров на внутренних рейсах вырастут на 11,8% — до 123 рублей за человека. Согласно документу, тариф на обслуживание пассажиров международных рейсов поднялся на 3,6%. Теперь он будет составлять 285 рублей за человека. Сбор за взлет-посадку вырос с прежних 380 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна до 385 рублей (на 1,3%)», — говорится в сообщении.

Лига наций: что покажут матчи в Уфе. «Известия» информируют о предстоящих спортивных мероприятиях в выходные. Как сообщается, пройдут «решающие матчи Единой лиги по баскетболу и отборочного турнира чемпионата мира по гандболу, уфимский этап волейбольной Лиги наций, Гран-при Канады в «Формуле-1» и финалы Открытого чемпионата Франции по теннису».

Говоря о волейболе, в издании отмечается, что«нынешний сезон российские волейболисты проводят крайне нестабильно. На первых этапах Лиги наций подопечные Сергея Шляпникова уверенно обыгрывали уступающих в классе соперников, но не справлялись с топовыми сборными уровня команды Сербии. На домашнем этапе россияне проиграли бразильцам (1:3), впереди нашу сборную ждут игры против крепких команд Китая и Ирана», — рассказали в «Известиях», уточнив, что 9-10 июня «матчи в столице Башкирии покажут готовность действующих чемпионов Европы к ноябрьскому мировому первенству».

Национальные языки стоят на своем. «Коммерсантъ» пишет, что «закон «Об образовании» могут исправить уже в весеннюю сессию». «Госдума рассмотрит законопроект об изучении родных языков в первом чтении 19 июня, сообщил глава комитета по образованию Вячеслав Никонов. Согласно первоначальной версии поправок к закону «Об образовании», преподавание и изучение государственных языков республик РФ «осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ». Проект резко раскритиковали в национальных республиках. Рассмотрение инициативы ускорили на этой неделе, когда появился согласованный вариант поправок», — пояснили в газете.

Как отмечается, депутаты могут сохранить спорную норму в законе. В то же время в нем могут появиться дополнения. В частности, указание о том, что ФГОСы и образовательные стандарты «обеспечивают возможность получения образования на родном языке из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ». «Выбор языка образования из числа языков народов России, госязыков республик РФ осуществляется на добровольной основе обучающимися, родителями на основании личных заявлений»,— говорится в проекте поправок. «Изучение родного языка остается обязательным для всех, но одним из этих языков может быть русский язык», — заявил Никонов.

Между тем зампред комитета по национальным вопросам Госсовета Чувашии Григорий Данилов «не уверен, что эта редакция закона учла все предложения национальных регионов России». «А вице-спикер Курултая Башкирии Юмабика Ильясова сообщила, что парламентарии хотят сохранить право регулирования сферы изучения госязыков за республикой», — резюмировали в издании.

Готовь биатлон летом. В составе мужской сборной России по биатлону на подготовку к сезону-2018/19 два башкирских спортсмена. Правление Союза биатлонистов России во главе с президентом организации Владимиром Драчевым утвердило составы сборных команд страны по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2018/19, информирует INTERFAX.RU со ссылкой на пресс-службу СБР. «В состав основной мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки вошли Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Пётр Пащенко (ХМАО-Югра), Семён Сучилов (ХМАО-Югра)», — говорится в сообщении.

В состав резервной мужской команды включен также Эдуард Латыпов из Башкирии, добавили в агентстве.