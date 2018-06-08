Фото: автор В Высшей школе экономики рассказали о льготах при поступлении для абитуриентов из Башкирии Фото: автор

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкирии показали один из лучших результатов на межрегиональной олимпиаде «Высшая проба», которая проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с рядом других вузов. По количеству победителей и призеров олимпиады республика вошла в ТОП-15 регионов России (всего 84 региона). Награждение победителей и призеров заключительного этапа «Высшей пробы» состоялось в Москве.

Дипломы первой степени получили 7 школьников из Уфы. В числе призеров отметились также учащиеся из городов Нефтекамск, Ишимбай, Октябрьский, Мелеуз, Учалы, Дюртюли, поселка Чишмы и села Нижнее Аврюзово (всего 46 человек). Больше всего призеров было отмечено по такому направлению, как математика (23 человека). Лучше всех на олимпиаде выступили ученики уфимских гимназии №93 и лицея №153.

В пресс-службе вуза отметили, что почти все профили «Высшей пробы» входят в перечень олимпиад школьников, утверждаемый Минобрнауки России. Это значит, что 11-классники, помимо дипломов, получают льготы при поступлении в Высшую школу экономики и другие вузы России. Они смогут воспользоваться одним из двух видов льгот — быть зачисленными в бакалавриат без вступительных испытаний или зачесть максимальный балл по соответствующему олимпиаде предмету ЕГЭ. Если не удастся пройти на бюджетные места, то можно получить скидку до 70% на платные места в бакалавриате, на которые Высшая школа экономики ведет набор в 2018 году. А победители «Высшей пробы» дополнительно получают 100-процентную скидку по оплате первого года обучения.