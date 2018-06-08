Фото: пресс-служба БАГСУ В БАГСУ рассказали о новой образовательной программе «Бережливое правительство» Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В этом году в Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ будет введена новая образовательная программа «Бережливое правительство». Ее цель состоит в том, чтобы оптимизировать работу госучреждений, избавиться от лишней бюрократии и ускорить все процессы. Программа разработана Республиканским центром профессиональных компетенций БАГСУ и рассчитана на государственных и муниципальных служащих республики.

О ее концепции руководство БАГСУ рассказало представителю госкорпорации «Росатом» Марии Гилевой.

«На основе этой программы будет создан электронный курс, параллельно будет разработана и очная часть программы, — отметил ректор академии Ильгиз Кызыргулов. – Обучение рассчитано на три основные группы государственных гражданских и муниципальных служащих: для руководителей государственных органов и муниципальных образований; для головных рабочих групп, которые будут разрабатывать проекты и внедрять их на местах в государственных органах и муниципальных образованиях; для других специалистов. Первые две группы будут проходить очно-дистанционное обучение, третья – дистанционное».

Как пояснил руководитель БАГСУ, в программу курса включено изучение основных инструментов для реализации бережливого правительства, проведение различных деловых игр, а также создание «фабрики процессов», разработанной с учетом особенностей нашего региона («фабрика процессов» — это термин, используемый экспертами производственной системы ГК «Росатом» для обозначения определенных образовательных технологий, призванных внедрить инструменты бережливого производства в деятельность конкретной организации. Применительно к этому курсу «фабрика процессов» — это имитация ситуаций, с которыми часто приходится сталкиваться государственным служащим на местах).

Мария Гилева положительно оценила применение электронного формата обучения. По ее мнению, это позволит охватить всех государственных и муниципальных служащих в процессе обучения по данной программе, что невозможно сделать при очном или очно-заочном обучении, а также ускорит процесс внедрения «бережливое правительство» в рамках государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме этого, представитель «Росатома» предложила включить в структуру курса для категории «руководитель» больше тренингов, связанных с командообразованием, с развитием лидерских качеств, с погружением в процессы самосовершенствования, с развитием навыков бесконфликтного общения.

Напомним, работа над программой ведется по поручению главы Башкортостана. В феврале республика присоединилась к реализации федерального пилотного проекта «Бережливое правительство», разработанного при содействии госкорпорации «Росатом». Уже проведено обучение сотрудников 14 госорганов власти в рамках этой программы. «Студентами» стали министры, председатели госкомитетов и их подчинённые.

4 мая на заседании Координационного совета по реализации проекта «Бережливое правительство» Рустэм Хамитов поручил на базе Республиканского центра профессиональных компетенций БАГСУ создать Учебный центр по внедрению принципов бережливого правительства и на муниципальном уровне.

30 мая был подписан указ о присоединении к БАГСУ Института развития образования и Учебного центра госслужбы занятости населения. Это решение было принято в целях совершенствования учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке управленческих кадров высшей квалификации, внедрения современных моделей образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Перед БАГСУ поставлена задача довести до всех государственных гражданских и муниципальных служащих необходимость внедрения проекта «бережливое правительство».

«После того, как программа будет окончательно утверждена, начнем процесс обучения, к концу года планируем охватить максимальное количество государственных и муниципальных служащих РБ, — уточнил проректор БАГСУ по дополнительному образованию и организации электронного и дистанционного обучения Ильдус Шаяхметов. – Наша академия планирует не только обучение, но и сопровождение проектов, реализуемых в рамках данной программы».