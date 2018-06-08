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8 июня Пятница

Уфа   °

Земфира отменила выступления в двух городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Земфира отменила выступления в двух городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Официальная информация появилась в сети 7 июня. Уроженка Уфы и известная рок-исполнительница Земфира отменила свои выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде.

«Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от нас причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», — уточнили организаторы.

Ранее концерты Земфиры были запланированы 29 июня в Калининграде и 5 июля в Нижнем Новгороде. Выступления в Казани (4 июля) и в Санкт-Петербурге (12 июля) состоятся.

Теги: чемпионат мира по футболу, ФИФА, Земфира
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