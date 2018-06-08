В Уфе назвали победителей Всероссийского фестиваля детского телевидения «Включайся»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури состоялось закрытие Всероссийского фестиваля детского телевидения «Включайся», который вот уже 13 лет проводит Национальная ассоциация телерадиовещателей. В этом году поддержку мероприятию в Уфе оказали Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Правительства Башкортостана. В столицу Башкирии для участия в конкурсе детских и юношеских телевизионных программ и фильмов приехали более 200 юных режиссеров, операторов, корреспондентов, мультипликаторов из Якутска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Таганрога, Воронежа, Хабаровска, Перми, Казани, Чебоксар, Оренбурга, Белгорода, Сургута, Улан-Удэ, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из городов Республики Крым и Дагестана. С 6 по 8 июня они набирались опыта у наставников — известных режиссеров, журналистов, педагогов, посещали мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, смотрели, как работают профессионалы, делились опытом с представителями других детских студий.

Одним из самых ярких испытаний для участников фестиваля каждый год является съемка сюжета на заданную тему. Ребята с помощью профессионального оборудования сняли сюжет, смонтировали его в студии и представили свою работу на суд профессионального жюри.

Два состава жюри – «взрослое» и «детское» оценивали 296 работ участников, исходя из критериев нестандартности в воплощении идеи и яркости творческого замысла. В результате в номинации «Герои моей страны» среди историко-познавательных фильмов и программ о высоконравственных, героических поступках юных граждан России победителями признаны программа детско-юношеского телеканала «Тамыр» «Страна северных амуров» и работа Национальной телекомпания Чувашии «Герои среди нас». В номинации «Кинолюбитель» (документальные фильмы) лучшей признаны работа «Дерзай» («Бирэшмэ»)телеканала «Тамыр»и «Люди зед» Айсберг ТВ из Екатеринбурга. Профессионалами в создании новостной программы (номинация «Мир добрых новостей») стали ТВ студия «Факт» из посёлка Тазовский (ХМАО) с работой «Дневничок» и юные журналисты из Оренбурга за тележурнал «Выключайся». В номинации «Не скучай!», где оценивались развлекательные программы, лучшими работами признаны проект «Включай» телеканала Первый Тульский и проект школы Телешко из Уфы «Страна советов». Среди создателей графики, анимации, в номинации «Пластилиновая ворона» отличились юные мультипликаторы из мультстудии «Самолёт» Московской области с работой «Математички». Авторами лучшей программы о творчестве (номинация «Увлекательный мир») стали студия из города Якутск с проектом «Зажги звезду» и медиашкола 1535 (Москва) с работой «Кофе с сахаром». В номинации познавательных программ «Хочу всё знать» достойными стали работа студии «Один дома» (Нижний Новгород) с работой «Я вижу музыку» и работа «Казнить нельзя помиловать» студии Телешко (Курск).

Высокий уровень проведения фестиваля «Включайся» в Уфе высоко оценил журналист, теле- и радиоведущий Сергей Майоров. По его словам, Башкортостан прогрессивный регион с точки зрения средств массовой информации. «А создание и существование в вашей республике детского телеканала «Тамыр» это однозначно беспрецедентное событие. Аналогов ему практически нет и «Тамыр» является безусловным лидером фестиваля в этом году и с колоссальным отрывом. Качество работ на порядок выше, чем у других. И это многолетний опыт, и существование Телешко, и существование традиций, это постоянная работа. Также очень хорошие работы были у Якутии, Татарстана», — сказал Сергей Майоров.