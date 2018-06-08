Фото: Олег Яровиков Девятиклассники сдали ОГЭ еще по четырем предметам Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У выпускников 9-х классов продолжается экзаменационная пора. 18 954 человек сдали ОГЭ еще по четырем предметам: географии (8862), истории (1377), химии (7048), физике (1667), привели данные в Министерстве образования РБ.

Были задействованы 134 пункта проведения экзаменов. Они прошли в штатном режиме. Результаты будут доведены до участников ОГЭ не позднее 19 июня.

В субботу, 9 июня, девятиклассникам предстоит написать ОГЭ по обществознанию.