Фото: Олег Яровиков 9 и 14 июня в Башкирии - сокращенный рабочий день Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Рабочий день 9 и 14 июня сокращается на один час, напоминает Минтруд Башкирии.

По Трудовому кодексу страны 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением российского правительства выходной день с субботы 9 июня перенесен на понедельник 11 июня.

По постановлению республиканского правительства, нерабочим праздничным днем в 2018 году объявлено 15 июня — Ураза-байрам. Нерабочий праздничный день Ураза-байрам в этом году приходится на пятницу. Поэтому продолжительность работы в субботу 9 июня и в четверг 14 июня сокращается на один час.

Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 10, 11, 12 и 15, 16, 17 июня 2018 года.

Выходными днями при шестидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 10, 12 и 15, 17 июня 2018 года. Продолжительность работы в понедельник 11 июня и в четверг 14 июня также сокращается на один час.