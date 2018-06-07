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7 июня Четверг

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Как делили «Россию»: в Башкирии городское предприятие расширило свою «подсобку» за счет сельчан

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: wpapers.ru / Книжная палата РБ

Как делили «Россию»: в Башкирии городское предприятие расширило свою «подсобку» за счет сельчан

Фото: wpapers.ru / Книжная палата РБ

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Люди, десятилетиями проработавшие вместе в одном хозяйстве, начали считать, какой бригаде больше досталось. Как делили колхоз «Россия» и чем это похоже на бракоразводный процесс, рассказала газета «Советская Башкирия» в январе 1992 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Колхоз «Россия» делили так же, как и всю страну, отмечается в издании. Сначала договорились между собой два белебеевских руководителя. С одной стороны — председатель колхоза «Россия», с другой — руководитель одной из городских организаций, пожелавшей расширить свою «подсобку» за счет колхозной бригады. Узнав об этом, коллектив бригады всполошился: «нас без нас хотят женить». Колхозники предложили сначала разделиться, как положено по уставу, а потом решить — кто к кому примкнет.

«На днях состоялось собрание уполномоченных колхоза, принявшее решение о «разводе» с Илькинской бригадой, — рассказывает корреспондент газеты. — Событие для нашего времени вроде бы ординарное. Но, слушая выступления и перепалку колхозников, я чувствовал себя участником бракоразводного процесса», — поделился он. Сообщается, что «люди, десятилетиями проработавшие бок о бок в одном хозяйстве, начали считать, какой бригаде от колхозного пирога больше или меньше досталось».

В итоге в колхозе «Россия» осталась одна бригада, небольшое количество пашни и молочный комплекс. «Может, теперь ей удастся преодолеть хроническое отставание и вырваться вперед?» — выразили надежду в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, сельское хозяйство
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