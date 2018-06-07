Башкирская библиотека для слепых ждет дикторов для озвучки книг

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых приглашает профессиональных дикторов и волонтеров для озвучки книг.

«В год по плану мы озвучиваем около 20 книг. Кроме того, большой объем литературы озвучивается по просьбе читателей, чаще всего это студенты медколледжа и БГПУ. Сейчас в очереди на озвучку — номер журнала «Бельские просторы», — рассказала директор библиотеки Айгуль Аминева.

Претенденты сначала начитывают пробный текст, после чего звукооператор оценивает звук. Если диктор подходит по параметрам голоса (правильность речи, употребление ударений, отсутствие явного акцента, оптимальная скорость чтения), то его приглашают для озвучки. Многие башкирские авторы собственные произведения начитывают сами. Например, свою повесть «Не оставляй, мама!» озвучил молодой писатель Айгиз Баймухаметов. Недавно библиотека получила аудиоверсию романа Гузель Яхиной «Дети мои», он уже доступен на сайте.