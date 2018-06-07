Фото: Олег Яровиков В Башкирии сохраняется высокая активность клещей Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии сохраняется высокая активность клещей. По состоянию на 7 июня, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 4368 человек. Это ниже аналогичного периода прошлого года на 13,6%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Управления осуществляется реализация планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. Акарицидная обработка проведена на площади 3445 га, в том числе на территории города Уфы — 530 га. Всего по республике запланировано проведение акарицидной обработки на площади около 3,8 тысячи га, что соответствует уровню прошлого года.

При подготовке к открытию летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. Запланировано проведение противоклещевых мероприятий с проведением контроля качества обработок на площади 1809 га.

В Центре гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Специалистами Управления проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении наличия клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайте Управления Роспотребнадзора.

В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по РБ.