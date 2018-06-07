Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.00 ↑

EUR 72.86 ↓

7 июня Четверг

Уфа   °

В Башкирии проходит выездное заседание РАН по сельскому хозяйству

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-центр БГАУ

В Башкирии проходит выездное заседание РАН по сельскому хозяйству Фото: пресс-центр БГАУ

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На площадке Башкирского государственного аграрного университета 6 июня начало работу выездное заседание секции механизации, электрификации и автоматизации отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук «Цифровые технологии и средства в инновационном развитии сельского хозяйства».

Гости уже ознакомились с материально-технической базой вуза, со специализацией лабораторий по направлениям научной и образовательной деятельности, использующих цифровые технологии, и осмотрели достопримечательности столицы Башкортостана.

В программе второго дня – пленарное заседание, модераторами которого выступят академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН Юрий Лачуга и его заместитель, руководитель секции механизации, электрификации и автоматизации, член-корреспондент РАН Яков Лобачевский.

Сегодня же в центре внимания участников встречи окажутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки преподавателей, докторантов и аспирантов инженерных кафедр Башкирского аграрного университета. Запланированы презентации и практическая демонстрация полученных результатов, сообщает пресс-центр вуза.

Теги: сельское хозяйство, наука
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС: в Башкирии ожидается усиление ветра, грозы и крупный град
Непогода вернулась в Башкирию. По данным МЧС республики со ссылкой на синоптиков Башгидрометцентра, 6 июня местами по региону ожидается шквалистое усилен
В Башкирии прекратились поиски девятилетней девочки, ушедшей из больницы
В Белорецком районе Башкирии 6 июня прекратились поиски пропавшей без вести 9-летней Ангелины А. Девочка нашлась живой и здоровой, сообщил руководитель
ЕГЭ-2018: в Башкирии зафиксированы первые нарушения
В Башкортостане во время сдачи единого государственного экзамена зафиксировано три нарушения: два - на математике (профильный уровень) и одно - на истор
В Уфе завершились поиски 16-летней девушки-подростка
В Уфе днем 6 июня нашли пропавшую без вести 16-летнюю Диану Ш. В пресс-службе МВД по РБ сообщили агентству «Башинформ», что девушку нашли полицейские со
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть