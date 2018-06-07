Фото: пресс-центр БГАУ В Башкирии проходит выездное заседание РАН по сельскому хозяйству Фото: пресс-центр БГАУ

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На площадке Башкирского государственного аграрного университета 6 июня начало работу выездное заседание секции механизации, электрификации и автоматизации отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук «Цифровые технологии и средства в инновационном развитии сельского хозяйства».

Гости уже ознакомились с материально-технической базой вуза, со специализацией лабораторий по направлениям научной и образовательной деятельности, использующих цифровые технологии, и осмотрели достопримечательности столицы Башкортостана.

В программе второго дня – пленарное заседание, модераторами которого выступят академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН Юрий Лачуга и его заместитель, руководитель секции механизации, электрификации и автоматизации, член-корреспондент РАН Яков Лобачевский.

Сегодня же в центре внимания участников встречи окажутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки преподавателей, докторантов и аспирантов инженерных кафедр Башкирского аграрного университета. Запланированы презентации и практическая демонстрация полученных результатов, сообщает пресс-центр вуза.