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7 июня Четверг

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Студент-медик из Башкирии выступит с законотворческой инициативой в Управлении делами Президента РФ

ОБЩЕСТВО

Фото: БГМУ

Студент-медик из Башкирии выступит с законотворческой инициативой в Управлении делами Президента РФ Фото: БГМУ

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Студент Башкирского медуниверситета Ильдар Кадаев стал лауреатом весроссийского конкурса на лучший молодежный законопроект «Моя законотворческая инициатива». Для участия в конкурсе им был разработан законопроект «Прегравидарная подготовка — залог здоровья будущих поколений», направленный на развитие семейных институтов в стране.

«Всероссийский заочный тур конкурса, где Ильдар Кадаев одержал победу, проводился с 1 февраля по 30 апреля (весенняя сессия). Очный этап конкурса состоится в Москве 10 — 12 октября в Управлении делами Президента РФ, где участниками предстоит защищать свои проекты перед жюри», — сообщается на сайте медвуза.

«Планирование беременности и семьи в целом — очень важный аспект для построения счастливой и успешной ячейки общества, — считает автор проекта. — Самую значительную часть прегравидарной подготовки занимает диагностика состояния здоровья будущих родителей. Конечно, более тщательное и обширное обследование предстоит женщине. Ведь именно в её организме происходят процессы роста и развития будущего ребёнка. Если каждая молодая пара будет относиться к своему будущему осознанно, то мир станет добрей, светлей и все население будет здоровым и счастливым».

Ильдар Кадаев подготовил свой проект совместно с наставниками: доцентом кафедры акушерства и гинекологии Антоном Масленниковым и начальником управления по воспитательной и социальной работе со студентами БГМУ, депутатом Госсобрания РБ Тагиром Гизатуллиным.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» утвержден в ознаменование 100-летия Государственной Думы РФ. Он проводится с целью привлечения молодежи к государственному управлению, посредством ее участия в законотворческой деятельности, а так же для создания условий подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования

Теги: конкурсы, законтворчество
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