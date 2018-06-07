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7 июня Четверг

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Тепло в Башкирии не задержится: синоптики прогнозируют похолодание

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Тепло в Башкирии не задержится: синоптики прогнозируют похолодание Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии в ближайшие дни температур воздуха понизится до значений ниже нормы. Смена воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями, местами с градом и шквалистыми усилениями ветра, дают неутешительные прогнозы синоптики.

По информации Башгидрометцентра, сегодня, 7 июня по республике пройдут кратковременные дожди, местами до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов, в юго-восточных районах до18-23.

В последующие два дня сохранится тенденция к понижению ночных и дневных температурных значений.

Теги: погода
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