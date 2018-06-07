Фото: Открытые источники Уфимка отравилась в популярном ресторане Фото: Открытые источники

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимка попала в инфекционную больницу с диагнозом «острое отравление», отведав сырную лепешку в известном ресторане. Сотрудники заведения начали свою, внутреннюю проверку, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Симптомы были как при обычном отравлении. Уже было понятно, что это отравление, затем к вечеру температура поднялась уже до 38 градусов, был сильный озноб», — говорит Элина Идрисова .

В итоге девушку увезли на «скорой». В инфекционной больнице ей прописали медикаменты, поставили капельницы. Спустя три дня пребывания в лечебнице уфимке стало лучше. Но слабость, тошнота и головокружение еще остались.

За помощью Элина обратилась в юридическую фирму. Специалисты пояснили, что такие дела очень часто рассматриваются в судах. И, как правило, весы Фемиды склоняются в пользу потребителя. Правда для этого необходимо иметь доказательную базу – чек или показания свидетелей, что вы именно там приобрели продукцию.

﻿«Здесь необходимо отметить, что в случае, если будет установлена причинно-следственная связь между приобретенным товаром, услугой или продукцией и наступившими неблагоприятными последствиями в виде отравления или заболевания какого-то, то в большинстве случаев суд стает на сторону потребителя», — комментирует адвокат Ильдар Мухаметзянов.

В самом ресторане, где предположительно отравилась Элина, нам пояснили, что за 10 лет существования заведения в Уфе это первый случай.

«Полученную информацию я передам нашему региональному санитарному врачу, перед этим шеф-повару региональному и управляющему и соберем комиссию, проведем свое внутреннее расследование для того, чтобы выявить причинно-следственную связь», — сообщила управляющая рестораном Миляуша Низамутдинова.

Что касается Элины Идрисовой, то ей медики прописали строгую диету, которой нужно придерживаться в течение двух недель. Уфимка добавляет, что питаться в этом заведении больше точно не будет.