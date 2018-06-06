УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Писатель и журналист из Башкирии Игорь Савельев стал серебряным призером престижной литературной премии «Лицей» имени Пушкина.

«В финал прошла моя повесть «Ложь Гамлета», это история тележурналиста, который ведет заказное «расследование» против модного театрального режиссера, попавшего в опалу у властей. Повесть будет опубликована в июньском номере старейшего литературного журнала России «Октябрь», он уже вышел из печати. Также организаторы премии напечатали к церемонии презентационный тираж книг, каждое произведение сверстано и издано в виде отдельной книги», — рассказал﻿ Игорь Савельев РБК-Уфа.

Премия «Лицей» имени Пушкина основана в 2017 году, вручается авторам до 35 лет. В финал конкурса проходит 20 авторов – 10 поэтов и 10 прозаиков. Жюри в этом году возглавляет литературный критик и писатель Лев Данилкин. В каждой номинации (проза и поэзия) вручается по три премии: третья премия – 500 тыс.р, вторая премия – 700 тыс.р., первая премия – 1,2 млн.

Спправка. Игорь Савельев родился 1 июля 1983 в Уфе. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета и аспирантуру кафедры русской литературы и фольклора. Журналист, обозреватель сайта РБК-Уфа, редактор ежедневной газеты Московского международного кинофестиваля «Манеж — MIFF Daily», член Союза писателей Республики Башкортостан, Союза писателей Москвы, лауреат молодежной премии имени Бабича.

С 2004 года публикуется как критик и прозаик в журналах «Новый мир», «Знамя», «Литературная учёба», «Урал», «Бельские просторы», «Волга», «Искусство кино», «Вопросы литературы», «Сноб». Проза Игоря Савельева переведена на французский, английский, немецкий, китайский, испанский и итальянский языки. В 2015 – 2016 годах издательство «Эксмо» выпустило серию «Проза отчаянного поколения. Игорь Савельев» из четырех книг.