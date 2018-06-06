В реестре поставщиков социальных услуг Башкирии - две религиозные организации

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии религиозные организации становятся полноправными участниками рынка социальных услуг. Об этом рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на IХ Межрегиональной конференции, посвященной социальному служению в епархиях Приволжского федерального округа. Мероприятие было организовано Уфимской епархией Русской православной церкви при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан.

Ленара Иванова также отметила большую работу, проводимую Министерством совместно с Уфимской епархией. В рамках заключенного в 2014 году между министерством и Уфимской Епархией соглашения о сотрудничестве организована совместная работа по следующим направлениям:

• работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

• сотрудничество с учреждениями социального обслуживания: домами престарелых и психоневрологическим интернатами (организована работа добровольческой службы «Ксения» при Богородско-Уфимском храме, добровольцы посещают на дому престарелых и больных прихожан, оказывая помощь в решении бытовых проблем; в Кирилло-Мефодиевском храме Уфы организовано сестричество; сестры милосердия опекают социальные и лечебные учреждения города);

• оказание помощи представителям малообеспеченных слоев населения, таким как малоимущие, многодетные семьи, пенсионеры, пожилые люди, инвалиды;

• помощь лицам, освободившимся из мест заключения, так же как и лицам без определенного места жительства (при Благовещенском женском монастыре г. Стерлитамака открыт пункт продуктовой помощи, оказывают помощь многодетным семьям, по обращению в монастырь с 7 до 20 часов нуждающиеся могут получить горячее питание);

• оказание помощи семьям, употребляющим наркотические средства и психоактивные вещества.

«Сегодня религиозные организации становятся полноправными участниками рынка социальных услуг. Религиозные организации, как и некоммерческие организации, могут входить в реестр поставщиков социальных услуг и претендовать на компенсацию расходов на предоставление социальных услуг и налоговые льготы. Так, в 2016 году в реестр поставщиков социальных услуг Башкортостана вошли две религиозные организации (Религиозная организация «Нефтекамская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат и Еврейский благотворительный фонд «Хэсэд-Лея»)».

По словам министра, религиозные организации уже взяли на себя часть государственных функций. Примером такой практики служит работа Местной религиозной организации православный Приход Крестовоздвиженского храма Уфы, на территории которой работает приют для лиц без определенного места жительства.