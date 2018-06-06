Фото: автор Эксперты ОНФ рассказали как выглядит идеальный ремонт дороги и куда жаловаться на его качество Фото: автор

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители смогут организовать на местах народный контроль качества ремонта. Надолго ли дорога сохранит свое новое состояние после ямочного, капитального ремонта или реконструкции, зависит от того, провел подрядчик работы по нормативам. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» подготовили памятку с перечнем признаков, свидетельствующих, что ремонт проводится с нарушениями. И куда обращаться, если качество работ вызывает опасения.

Ямочный ремонт – самый популярный способ текущего ремонта дорог в российских городах. Смысл его применять есть в том случае, если объем повреждений на дороге не превышает 15%. Если же доля ям и выбоин больше, то здесь уже требуется ремонт с полной заменой слоев дорожного покрытия или хотя бы верхнего слоя. Но зачастую это правило не выполняется.Что должно вызвать сомнения в качестве ямочного ремонта? Если речь идет о ямочном ремонте горячим асфальтобетоном, то чаще всего строители пренебрегают таким этапом, как обрубка кромок, очистка и просушка выбоин. Затем нужно провести подгрунтовку – разлить по очищенной поверхности жидкий битум. Этот этап подрядчик тоже любит пропустить. Ну, и классика жанра – укладка асфальта на грязь, во время дождя или при низких температурах.

Не выполнили требования к работам по ямочному ремонту – заплатки быстро разрушились. Такой итог активисты Народного фронта регулярно фиксируют во время дорожных рейдов по городам России.

Помимо горячего асфальтобетона при ямочном ремонте могут использовать холодные смеси, струйно-инъекционный метод, метод обратной пропитки. Каждый из этих способов имеет свои особенности, но допускаемые подрядчиками нарушения, схожи.

Капитальный ремонт включает полный цикл работ по восстановлению прочности и размера дороги, замену изношенных, непрочных конструктивных слоев дорожного покрытия и искусственных сооружений.Такой ремонт проводят по согласованному проекту, где прописаны все виды работ, материалы, объемы. Но последовательность мероприятий всегда одинаковая. Давайте рассмотрим, из чего состоит дорога и как ее построить.

Сначала подготавливают так называемое «корыто», куда будут укладывать основание будущей дороги

На дно «корыта» кладут песок/щебеночно-песчаную смесь/песчано-гравийную смесь

Затем насыпают слой щебня

Далее укладывают нижний слой асфальта

И, наконец, — верхний слой асфальта

Для усиления конструкции между слоями строители могут укладывать дополнительные слои — все это должно быть прописано в контракте. Толщина слоев также указывается в сметной документации, но она не должна быть ниже нормативной. Например, для асфальтобетона — не меньше 4 см.

Материалы, которые используют при строительстве и ремонте дорог, могут быть разного размера и качества (различные марки и фракции). Какие именно — можно узнать в смете к работам. Смету любой желающий может скачать в разделе «Документы» на странице аукциона на сайте госзакупок.

Реконструкция дороги – это изменение ее технических параметров. Это может быть расширение проезжей части, обустройство тротуаров и велодорожек, сглаживание радиусов поворота или изменение продольного профиля. Цель реконструкции — увеличение пропускной и несущей способностей дороги, как правило, с переводом ее в более высокую категорию.

Есть нарушения. Что делать?

Если вы увидели, что ямочный ремонт дороги ведут с нарушением технологии, надо сфотографировать или сделать видеозапись нарушения прямо в процессе. Важно, чтобы на фотографиях или в видеоролике было видно, в чем именно оно заключается. Кроме того, постарайтесь захватить при съемке окрестности. Чтобы стало понятно, где именно происходил ремонт.

После этого направляйте обращение в прокуратуру муниципалитета или региона. Просите провести проверку исполнения норм федерального закона 257-ФЗ от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», проверку общего журнала производства работ на объекте, а именно: наличие отметок заказчика о каких-либо выявленных нарушениях и несоответствиях проектно-сметной документации, и по итогу — привлечь виновных к ответственности. Прикрепите к обращению фотографии или видеоматериалы с нарушением.

Если у вас вызывает опасение качество работ по капитальному ремонту или реконструкции, вы также можете направить обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить качество проводимых работ и их соответствие проектно-сметной документации.

«Мы нередко получаем от неравнодушных горожан фотографии или видеоролики, на которых строители кладут асфальт прямо в снег, работают под дождем в холодную погоду и так далее. Почему это происходит? Во многом потому, что подрядчики уверены – никто не увидит и им все сойдет с рук. Мы предлагаем гражданам взять контроль за качеством ремонта местных дорог в свои руки и обращаться напрямую в органы прокуратуры. Да, местные власти должны следить за качеством выполненных работ. Но если бы они всегда делали это на совесть, у нас и хороших дорог было бы гораздо больше», — прокомментировал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.